Caserta. Mancavano pochi minuti alle 22 quando in viale Medaglie D’oro un uomo a bordo di una Rover nera, per cause ancora in fase di accertamento ,e’ finita fuori strada Sbattendo violentemente sul marciapiede adiacente la strada .

sembra non ci siano feriti ma solo un grosso spavento per il conducente. Sul posto Esercito e Polizia Municipale