Circa un’ora fa. a via Cucciarella, nella parte alta che conduce verso via Feudo, un uno di circa 75 anni è stato strattonato da un’autovettura. L’uomo pare sia ferito. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e la polizia municipale. Un tratto di strada questo sempre molto trafficato e nonostante sia abbastanza largo, viene ristretto dalle tante auto che parcheggiano in maniera indiscriminata.