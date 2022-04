Caserta. Un pericolo incidente si e’ verificato ,qualche minuto fa, sulla strada per Castel Morrone dove due auto , per motivi ancora in fase di accertamento, si sono scontrate fra loro .

Sul posto si sono immediatamente precipitati i Carabinieri che stanno ricostruendo le dinamiche che hanno portato allo scontro fra le autovetture.

Sembra ci siano anche feriti .