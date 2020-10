Ultim’ora. Pompieri salvano una nonnina in pericolo

Le storie a lieto fine in un sonnolento sabato pomeriggio d’autunno. Una donna anziana, residente a Maddaloni nel centro storico, precisamente in via Bixio, da sola in casa, è caduta. Nessuno poteva entrare in casa a soccorrerla. La donna, A. S. Cl. 1927 vive completamente da sola ed ha bisogno di assistenza. E così sono intervenuti i vigili del fuoco, che prontamente si sono introdotti in casa. Per fortuna, a quanto hanno riferito i vicini, le condizioni della donna non sono gravi. Intervenuto anche il 118 per accertarsi dello stato di salute della donna. Si stanno cercando i parenti. Chiunque possa rintracciali può rivolgersi alle istituzioni. Una storia comune con un lieto fine e chi regala un sorriso in mezzo a tante brutte notizie.