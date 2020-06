Ultim’ora: rapina a Cancello Scalo

Stamattina è stato rapinato un portavalori nella piazza di Cancello Scalo. Il portavalori si era recato al locale ufficio postale.

I rapinatori, armati di mitra, hanno preso direttamente il furgone, che poi hanno incendiato. Hanno agito di prima mattina. Hanno aspettato l’arrivo del furgone presso l’ufficio postale di via Barracco, adiacente alla piazza, lo hanno svuotato e poi bruciato abbandonandolo in una strada secondaria.

Tanta la paura tra i cittadini della zona. La piazza in cui è accaduto è molto trafficata, piena di abitazioni e di attività commerciali, oltre ad essere passaggio obbligato per recarsi in stazione e transito per imboccare autostrade e altre strade a scorrimento veloce.