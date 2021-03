Ultim’ora :rapina al portavolari di poste italiane

Panico a Trentola ducenta dove una rapina si è consumata ai danni di un portavalore, il notturno di poste italiane.

Uno dei malviventi è arrivato con un’audi nera ed è stato successivamente raggiunto da altri banditi che indossavano un passamontagna.

L’episodio increscioso ha portato al ferimento di uno dei portavalori che, percosso violentemente alla testa, è stato soccorso dapprima dai sanitari dell’Asl e in seguito dai sanitari del 118 L’intera zona è attualmente presidiata dai carabinieri che stanno indagando per far luce sulle dinamiche di quanto accaduto.