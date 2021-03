Ultim’ora. Rapinato un negozio in pieno centro

Maddaloni. A distanza di pochi giorni è successo di nuovo. In pieno giorno, pochi minuti fa un altro negozio del centro di Maddaloni è stato rapinato. Uomini col volto coperto e armati di coltello hanno fatto irruzione nel negozio di articoli sanitari che si trova in via Roma, angolo via Appia, di fronte al quartiere militare. Hanno prelevato il bottino e sono scappati.

Il bottino è stato di circa 400 €. L’uomo era senza mascherina. Modalità analoghe alla recente rapina alla erboristeria poco distante. Sul posto ora i carabinieri indagano sull’accaduto.

Un’altra rapina, altri danni economici e tanta paura.

Una guerra tra poveri è in atto, parallela alla guerra al covid. Per questa non ci sono vaccini.