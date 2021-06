Caserta. Si e’ sfiorata la tragedia in via Anfiteatro a Santa Maria Capua Vetere. Due ragazzi , presumibilmente minorenni , per motivi ancora in fase di accertamento se le sono date di santa ragione.

Ad un certo punto sembra addirittura sia uscito fuori un coltello ed entrambi hanno riportato ferite. Uno alla testa e l’altro all’ addome..

Sul posto gli uomini del 118 oltre che una pattuglia della Polizia è una dei Carabinieri.