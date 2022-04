Maddaloni- La giornata di Pasqua e per tradizione una giornata in cui si augura pace e serenità.probabilmente la pensano diversamente coloro che pochi minuti fa si sono a zaffati in pieno centro a Maddaloni. Per motivi ancora ignoti, Si è scatenata una rissa in piazza generale Ferraro, a tutti nota come Piazza Fontana. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia a sedare la rissa.