Ultim’ora. Rissa per i vaccini in ospedale

Maddaloni. Continuano gli assembramenti al centro vaccinale nell’ex pronto soccorso del covid hospital di Maddaloni e questa sera, intorno alle ore 20.00, alla calca è seguita la rissa. Necessario l’intervento della polizia per placare gli animi. Il motivo non è ben chiaro ma probabilmente , come pare sia già accaduto altre volte, la lite sarà stata scatenata dal ” otcca a me; no tocca a me; ma io ero andato in bagno; avevo chiesto di tenermi il posto” e così via.

Motivi futili che si potrebbero risolvere diversamente. Ma il clima non è per nulla sereno, la tensione è tanta.

Ciò che si osserva e che comunque non c’è rispetto per i distanziamenti e l’assembramento è quotidiano