Ultim’ora. Scomparso uomo da stamattina. In corso le ricerche

Maddaloni. G.V. classe 1987, originario di Maddaloni. da stamattina risulta scomparso. Uscito di casa di lui non si hanno più notizie dopo un messaggio che avrebbe mandato alla sorella.

La Polizia del Commissariato di Maddoloni e i Vigili del

fuoco lo stanno cercando. Al momento le ricerche si sono concentrate nella periferia est di Maddaloni, in via Pioppolungo.