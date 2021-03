Ultim’ora. Scontro in via Libertà. Le foto

Maddaloni. Un brutto scontro tra due auto è appena avvenuto al semaforo di via Libertà all’incrocio con via Campolongo. Da qualche giorno questo semaforo non funziona e ora, probabilmente anche a causa di questo si è verificato l’incidente. Le auto coinvolte sono una Citroen C3 di colore nero che procedeva verso Maddaloni e che risulta distrutta completamente nella parte anteriore e una Nissan Micra che andava in direzione opposta di colore grigio sfondata nella parte posteriore. Per fortuna nessun ferito ma tanta paura.