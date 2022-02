Ultim’ora: scoppia incendio in Via San Carlo (video)

Caserta.Momenti di paura in Via San Carlo. Intorno alle ore 12, durante i lavori di abbattimento del palazzo al civico 31, il carrello gru che dirige i lavori, per probabile corto circuito del pannello di comando, ha cominciato a prendere fuoco. Immediato il soccorso dei commercianti della strada che hanno fornito all’istante gli estintori per evitare le fiamme, nell’attesa dell’arrivo, tempestivo, dei vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, e sono tutt’ora all’opera nel tentativo di evitare danni gravi.