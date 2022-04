Caserta. Una lieve scossa di terremoto, e’ stata vvertita in citta’ intorno alle 23,10.

A lanciare L’ allarme soprattutto le persone che abitano nei piani alti di palazzi e condomini.

L’ epicentro del terremoto , di magnitudo 5,8 , secondo le prime indiscrezioni , e’ stato in Bosnia . La scossa e’ stata avvertita in tutta Italia , non si registrano feriti, ma solo un grosso spavento.