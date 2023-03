Ultim’ora. Sgominata piazza dello spaccio. 9 arresti

Maddaloni – 9 arresti nella notte. Duro colpo al mercato di spaccio della droga a Maddaloni. All’alba di questa mattina è scattata una maxi operazione dei Carabinieri di Maddaloni coordinati dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere che ha portato all’arresto di 9 persone. La piazza di spaccio intercettata, che aveva come quartiero generale le case popolari di via Feudo, utilizzava, oltre ai metodi tradizionali, le nuove frontiere dell’e-commerce, con app dedicate e consegne a domicilio, per una distribuzione più ampia e capillare . L’ organizzazione disponeva di un cospicuo numero di telefoni cellulari e schede telefoniche intestate perlopiù a cittadini immigrati per poter comunicare tra loro attraverso un sistema di messaggistica istantanea.

La droga veniva chiamata con nomi in codice come benzina, fotocopie, macchina grande ed altri nomi in codice.

Ai clienti abituali veniva effettuato uno sconto sulla merce.

Per le consegne a domicilio era previsto un sovrapprezzo.

L’indagine del Nucleo Operativo di Maddaloni, iniziata a febbraio 2021 ha riguardato i comuni di Maddaloni, Caserta e Santa Maria a Vico. La droga, nello specifico cocaina, crack, hashish e marijuana, veniva acquistata nel napoletano è distribuita con le modalità sopra descritte.

In totale sono state sequestrate diverse quantità di dosi delle suddette droghe e acclarati 449 episodi di spaccio di droga.