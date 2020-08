Ultim’ora. Si lancia dal quarto piano di un palazzo in centro a Maddaloni

Pochi minuti fa una donna si è lanciata dal quarto piano di un palazzo in pieno centro a Maddaloni, a via Roma zona Cappuccini, proprio di fronte a via Mercorio. Giace a terra in un a pozza di sangue.

Non si sa ancora se si tratti di suicidio, ipotesi più probabile, o di altro. saranno le autorità competenti ad accertarlo.

La donna, un’insegnate di circa 45 anni, M. M. , ha tre figli di cui uno di 2 anni appena. Sul posto si trovano gli operatori del 118. I soccorsi sono stati del tutto inutili. Non si conoscono le dinamiche e i motivi di questo gesto estremo.

Una vera e propria tragedia in questo afoso pomeriggio di fine agosto.

Seguiranno aggiornamenti.