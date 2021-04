Ultim’ora. Si lancia dal secondo piano del covid hospital di Maddaloni. Le foto

Maddaloni. Un paziente ricoverato al covid hospital di Maddaloni si è lanciato dalla finestra del reparto di medicina 2 al secondo piano presso il quale era ricoverato. Già nella notte aveva tentato la fuga all’ospedale e poi in mattinata l’uomo aveva mostrato evidenti segni di nervosismo, e aveva lanciato in aria le attrezzature mediche presenti nel reparto. Poi, intorno alle 12.30 un nuovo tentativo di fuga che purtroppo gli ha provocato

la caduta. L’uomo si chiama Fusco Giovanni, 71 anni, imbianchìni di Maddaloni. La caduta è avvenuta dal lato di via Roma, prima su grossi tubi che hanno in parte attutito la caduta e finendo poi a terra. Al momento, in gravissime condizioni, è stato trasferito all’ospedale di Caserta.

Sul posto indagano gli agenti del Commissariato di Polizia di Maddaloni coordinati dall’ispettore Tagliafierro.