Ultim’ora. Si ribalta un tir. Circolazione bloccata

Maddaloni. Questa sera verso le ore 21:30 una squadra di Vigili del Fuoco proveniente dalla sede centrale del Comando è intervenuta sulla strada statale 7 che da Maddaloni porta verso San Felice a Cancello a causa di un incidente stradale che ha visto coinvolti un autoarticolato ed un’ autovettura. Arrivati immediatamente sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato il pesante mezzo che trasportava generi alimentari ribaltato e di traverso lungo la strada con i gli occupanti dei veicoli , due uomini ed una donna,che erano rimasti bloccati all’interno dei rispettivi abitacoli. Immediatamente venivano liberati e consegnati al 118 per il successivo trasporto in ospedale. Sul posto è intervenuta anche un’autogrú in supporto alla squadra, proveniente sempre dalla sede centrale del Comando ,per le operazioni di recupero dell’autotreno. La circolazione sulla strada statale attualmente è bloccata.