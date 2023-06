Ultim’ora. Si spaccia come Direttore Postale e porta via 4000 Euro ad una donna anziana

San Marco Evangelista. Quella della truffa agli anziani e’ ormai diventata una triste routine, al punto che , considerato i numerosi casi accaduti negli ultimi mesi , ci lascia pensare che esiste una “banda “ specializzatain tali furti.

Questa volta i malviventi hanno colpito una donna di 84 anni facendosi consegnare 4000 Euro in contanti.

La signora abita a San Marco Evangelista, in via Rossini , insieme a due figlie che come ogni giorno si erano allontanati dall’ abitazione alle ore 12 circa .

A questo punto è’ entrata in azione la banda , e mentre uno , spacciandosi come Direttore dell’ Ufficio Postale , convinceva L’ anziana a farsi consegnare il denaro , altri due intrattenevano i figli a telefono con conversazioni banali ma con il chiaro intendo di tenere le linee telefoniche occupate.

Solo alla fine la povera donna incredula ha capito di essere stata vittima di una truffa.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Caserta che da tempo stanno indagando su quella che possiamo definire una vera e propria piaga . Alla fine di ogni furto dei malviventi non resta traccia.