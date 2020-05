Ultim’ora: sradicato bancomat all’alba

Nella strade delle banche a Maddaloni, in via Capillo, stamattina all’alba è stato letteralmente sradicato il bancomat della filiale della BPER ai civici 29 e 31. Sul posto sono giunti Carabinieri della locale stazione per le indagini del caso. Al momento non si conosce ancora l’entità della refurtiva, né la tecnica precisa con cui hanno operato i malviventi. Hanno disattivato le telecamere pochi minuti prima di agire. Dalla ricostruzione fatta attraverso le telecamere prima della loro definitiva disattivazione, il furto sarebbe avvenuto intorno alle ore 4,00.