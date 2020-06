Mentre si celebra il primo consiglio comunale post covid nella palestra a via Feudo, una nuova tubatura scoppia dall’altro lato della città. Completamente allagato il tratto terminale di via Libertà nei pressi del cavalcaferrovia, un tratto nevralgico e centralissimo, molto trafficato. Un disagio notevole visto anche l’orario di punta. Si invita a prestare attenzione e a cambiare eventualmente percorso finché la perdita non sarà riparata.