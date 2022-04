Ultim’ora.Tamponamento a catena. 4 auto coinvolte. Ci sono feriti. Il VIDEO

S.Maria Capua Vetere – Già ieri un grave incidente sull’A1 e stamane, nel giorno di Pasquetta un nuovo incidente blocca l’autostrada.

Il tamponamento è avvenuto in direzione Roma, tra i caselli di S. Maria Capua Vetere e Capua. Ben 4 le auto coinvolte, che hanno riportato grossi danni. Come si vede dal video una ragazza ha riportato ferite e gli altri automobilisti la stanno soccorrendo in attesa di soccorsi del 118.

Si consiglia pertanto a lasciare libere le corsie di emergenze per permettere ai soccorsi e alle forse dell’ordine di raggiungere celermente il luogo dell’incidente.

In questo momento il traffico è notevolmente aumentato nel tratto interessato.