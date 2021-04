Ultim’ora. Tamponamento alle porte di Maddaloni

Maddaloni. Uno scontro molto forte è avvenuto pochi minuti fa sulla strada che da Maddaloni va a Santa Maria a Vico, proprio in direzione Santa Maria a Vico, poco prima del semaforo all’incrocio con Cervino. Una Fiat Panda di colore nero ha urtato un furgone nella parte posteriore. L’auto è completamente distrutta nella parte anteriore, il furgone ha avuto danni nella parte posteriore ma per fortuna pare non ci siano feriti. I due veicoli sono ancora fermi in attesa delle forze dell’ordine per i rilievi.