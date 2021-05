Ultim’ora. Tamponamento nel centro della città

Maddaloni. Ormai è consuetudine aggiornarvi sugli incidenti del lunedì mattino. I nostri lettori scommettono su dove accadrà il prossimo di volta in volta. Questa mattina è toccato a via Santa Croce, centralissima strada a doppio senso sempre molto trafficata.

Poco prima delle 9.00 si sono scontrate 2 auto. Una Fiat Punto e un’utilitaria grigia con a bordo 2 donne , pare una Matiz. L’utilitaria sembra aver avuto la peggio come danni e per fortuna nessun ferito.

Le auto sono ferme sul posto in attesa delle forze dell’ordine. L’uomo che guidava la Punto ha lasciato auto nella posizione al centro della strada. Questo ha incrementato il traffico in quel tratto.