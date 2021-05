Ultim’ora Tentato furto in via Tescione: arrestato

Caserta- Oggi,nel tardo pomeriggio,un algerino 31enne,dopo essersi introdotto furtivamente nel cortile di una villa in via Tescione, viene avvistato dalle inquiline che erano in casa che allertate dal trambusto proveniente dall’esterno notano la presenza dell’individuo che in quel momento tentava altresì di impossessarsi di una bicicletta. Immediatamente viene contattato il 113 .In seguito l’uomo,alla vista degli inquirenti,giunti prontamente sul posto,tenta la fuga ma viene bloccato e ammanettato dagli agenti che lo conducono presso la questura di Caserta per accertamenti.