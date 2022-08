Ultim’ora. Tragedia in pieno centro: giovane precipita dalla finestra e muore

Caserta. In via Colombo, si è consumata una tragedia che vede coivolto un giovane casertano, il quale sembra avesse tentato di togliersi la vita più volte, con l’ultimo tentativo pochi giorni fa, con una bombola del gas.

Il giovane, nel primo pomeriggio di oggi, è precipitato dalla finestra del suo appartamento, sito al secondo piano.

L’ambulanza e le forze dell’ordine, giunte sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Visti i precedenti tentativi di suicidio non è esclusa nessuna ipotesi, dall’incidente all’insano gesto.