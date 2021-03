Ultim’ora. Travolto uomo in bici. È morto.

Maddaloni. L’incidente è successo di prima mattina, intorno alle ore 7.00. Un uomo anziano in bici, mentre percorreva la ex strada provinciale 335 direzione Valle di Maddaloni, poco prima della galleria che conduce al Comune di Valle, è stato travolto da un minibus. L’uomo giace a terra senza vita.

Non si conoscono ancora le generalità della persona che ha perso la vita su questa strada che continuo a vedere a mietere vittime a causa di incidenti. Seguiranno aggiornamenti.

Il posto si trovano ovviamente gli operatori del 118 le forze dell’ordine per i rilievi del caso.