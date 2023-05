Caserta. E’ accaduto pochi minuti fa all’esterno della Reggia. Due ragazzi , per motivi ancora in fase di accertamento , sarebbero stati aggrediti da un uomo di colore . Durante la colluttazione ad uno dei due giovani si sono rotti gli occhiali . In questo momento sul posto è arrivata una pattuglia dei Carabinieri che stanno cercando di ricostruire l’ accaduto .