Ultim’ora. Uomo minaccia di lanciarsi nel vuoto

Caserta – Da stamattina sta tenendo in ansia tutti l’uomo che minaccia di lanciarsi dalla finestra del suo appartamento in via Settembrini a Caserta. Ignoti i motivi che potrebbero indurlo al gesto estremo. L’uomo si trova già da qualche ora seduto sul davanzale della finestra del suo appartamento al secondo piano. Sono intervenuti intanto anche i vigili del fuoco che stanno provando a dissuaderlo. Diversamente sono già organizzati per evitare che un gesti estremo sia per lui irreversibile.

Intanto la città è bloccata per consentire il salvataggio.