Ultim’ora. Uomo solo cade in casa. I soccorsi sono all’opera

Maddaloni. Non è la prima volta che quest’uomo anziano, che vive da solo in un appartamento in via Caudina si trova in difficoltà e viene soccorso. Era già successo infatti il 24 ottobre. L’uomo si chiama Davide B. ed ha circa settant’anni L’uomo, che viveva fuori maddaloni, è rientrato da un paio d’anni in città ed ha scelto di tornare a viverci cambiando le proprie generalità. Anche questa volta, quanto pare, pare sia caduto in casa. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco le forze dell’ordine e anche l’ambulanza per prestare i primi soccorsi. Al momento non si conosce ancora la gravità della condizione dell’uomo. Si sta operando per tirarlo fuori il più velocemente il più velocemente possibile. Al momento il traffico sulla strada è ancora bloccato dai vari mezzi intervenuti per consentire i soccorsi.