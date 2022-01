Caserta . Sono 2 ore circa che una parte di commercianti e residenti di via Caduti sul Lavoro sono senza corrente , con tutti i disagi del caso.

Sembra che il black out di sia verificato intorno alle 15 , 30 e tutt’ora persiste . Non si conoscono le cause né tantomeno sembra ci sia stato un preavviso da parte dell’ amministrazione comunale . Tutto lascia pensare ad un guasto improvviso.