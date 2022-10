Ultim’ora Via San Carlo palazzo pericolante transennata la strada

Caserta. Abbiamo già’ scritto qualche ora fa delle difficoltà ,che i Vigili del Fuoco hanno trovato per accedere in Via San Carlo dove il parcheggio selvaggio spesso impedisce anche ai commercianti di aprire le proprie attività’.

Una strada abbandonata a se stessa al punto che stamattina i Vigili del Fuoco non riescono neanche a mettere in sicurezza un palazzo pericolante perché proprio davanti allo stesso e’ parcheggiata un auto .

Sul posto la Polizia Municipale che , per il momento , ha transennato la strada impedendo L’ accesso anche ai pedoni .