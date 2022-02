Caserta/Maddaloni: É un brutto incidente quello che si è verificato pochi minuti fa in prossimità dello spartitraffico tra Maddaloni e Caserta in località San Clemente. Come ben si vede nel video si sono schiantati un furgone che proveniva dalla strada del Policlinico verso Caserta con un’ utilitaria che procedeva sullo stesso tragitto . Non sappiamo ancora se ci sono stati dei feriti ma lo schianto è stato abbastanza forte tanto che come si vede due veicoli hanno subito danni gravissimi.

IMG_7804