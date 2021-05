Aversa– Pubblichiamo la nota dei consiglieri di minoranza giunta in redazione da pochi minuti.

“La maggioranza arcobaleno prima tenta di inserire all’ordine del giorno un punto aggiuntivo per l’apertura del mercato ortofrutticolo, poi convoca il consiglio comunale ed infine, tenendo a cuore le sorti dei commercianti, non si presenta in consiglio”