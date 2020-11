Di Anna Fiorillo

Nella provincia di Caserta ad Arienzo,ieri nel tardo pomeriggio in Vico Crispo è stato necessario l’intervento della polizia, per calmare un 25enne, che preso da una crisi ha cominciato a sfasciare i mobili di casa. Chiamati dai familiari, gli agenti riescono al calmare il giovane e riportare la serenità in famiglia.