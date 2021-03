Un altra squadra emiliana sulla strada del Napoli

Domenica sera allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, andrà di scena la sfida tra Napoli e Bologna. L’ennesima sfida contro una squadra emiliana dopo quella di ieri sera contro il Sassuolo. Gli azzurri arrivano a questa sfida in un buon momento di forma, 4 punti nelle ultime due gare ed in mezzo la vittoria in Europa League contro il Granada( nonostante questo però c’è stata l’eliminazione). Contro ci sarà un Bologna che sta disputando una buonissima stagione è che per il momento non dovrebbe correre rischi, gli 8 punti sul Torino sono abbastanza anche se propio la squadra granata avrà delle gare da recuperare per via delle gare che sono state rinviate a causa del Covid-19. Gli azzurri dopo tanto tempo potrebbero tornare con la difesa Manolas e Koulibaly che ormai manca da tanto tempo.