Un APP e adesivi nei negozi per diffondere il numero 15 22

Nell’ultimo consiglio comunale e in occasione della Giornata internazionale della violenza contro le donne proponemmo all’Amministrazione, nella persona del Sindaco e dell’assessore al ramo una serie di iniziative volte a sensibilizzare l’opinione comune sul tema della violenza di genere. Come gruppo politico Fratelli d’Italia, abbiamo sempre ribadito che informazione, formazione e rete sono le macroaree su cui lavorare non solo il 25 novembre. Purtroppo i dati dell’Osservatorio sul Fenomeno della Violenza sulle Donne della Regione Campania raccolti nel 2021 ci parlano di un femminicidio ogni tre 3 giorni. Questi dati, allarmanti, non solo devono portarci ad una maggiore consapevolezza dell’entità del problema sociale che ci accompagna nel quotidiano, ma deve anche invitarci ad una riflessione sugli episodi di violenza fisica, economica, psicologica sommersi e taciuti. Basti pensare che circa il 50% delle donne non parla con nessuno della violenza subita e che solo il 18% trova il coraggio di denunciare. Troppo spesso vittime insieme alle donne, sono bambini e adolescenti che assistono agli episodi di maltrattamenti e che purtroppo vengono segnati nella loro crescita dai traumi subiti.

Il nostro obiettivo non si limita a far crescere la consapevolezza femminile rispetto a quanto subito, ma vuole essere un momento di riflessione per tutti senza distinzione di sesso e anche per chi le violenze e le vessazioni le realizza. La campagna di sensibilizzazione, a nostro parere, deve essere costante e programmatica e deve coinvolgere l’intera cittadinanza. Partendo da queste premesse, abbiamo distribuito agli esercenti presenti sul territorio, prediligendo i negozi maggiormente frequentati dalle donne, un adesivo che ricordi il numero nazionale antiviolenza 1522 e che riporti anche la procedura per scaricare l’APP1522 messa a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità contro la violenza sulle donne, che facilita la comunicazione chat e l’interazione con le operatrici. L’Applicazione, ricordiamo, ha anche all’interno l’accensione di emergenza di luce e segnali sonori, nonché la possibilità di effettuare una chiamata veloce al 1522. Ringraziamo tutte le attività commerciali maddalonesi che hanno accolto con favore ed entusiasmo una iniziativa semplice e che hanno compreso che a volte un piccolo gesto può diventare uno strumento utile a prevenire episodi di violenza e maltrattamenti.

I consiglieri comunali

Gaetana Crisci

Alessandra Vigliotti

Aniello Amoroso