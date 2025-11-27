Un brano di G. Metallo in raccolte di successo della musica popolare partenopea.

Nell’approfondimento continuo della trattazione dei contenuti artistici e formativi dei vari comparti dell’industria culturale, attraverso la realizzazione di laboratori di sperimentazione dedicati all’arte contemporanea (cinema, fotografia e musica), la valorizzazione dei beni museali con attività di accoglienza e promozione nonché la valutazione delle istanze, presso il Ministero della Cultura, del mondo dello spettacolo televisivo, cinematografico e teatrale, tesa all’affermazione e al rilancio del mondo dell’arte e del patrimonio culturale nel nostro Paese, mi sto dedicando, ultimamente, ad una ricerca, in ambito musicale, su un mio conterraneo, Grammatio Metallo, un prete musicista vissuto a cavallo tra il ‘500 e il ‘600, che tra le sue composizioni vanta Canzoni, Villanelle, Mottetti, Messe, Magnificat e, in particolare, i Ricercari a due voci per sonare et cantare che gli hanno riconosciuto una particolare notorietà perchè rivelatasi l’opera più diffusa e apprezzata in Italia per l’insegnamento della lettura musicale, difatti più volte ristampata invita dall’autore e ripubblicata postuma per quasi tutto il XVII secolo. Dopo aver riletto la lettera ricevuta dal compianto Don Michele Lattarulo, parroco di Bisaccia, nell’ottobre del 1976, inviata da Don Siro Cisilino della Fondazione Cini di Venezia, nella quale si segnalava l’esistenza in passato, a cavallo tra il XVI e il XVII secolo, di un prete musicista, originario di Bisaccia, di nome Grammatio Metallo, è cresciuta in me una forte curiosità verso questo mio conterraneo perché ho potuto constatare che alcune sue opere sono state programmate ed eseguite in concerti di musica sacra svoltisi in giro per l’Italia, dal nord al sud. Evidentemente le iniziative partite da Bisaccia, e attive ancora oggi, dopo la sua scoperta, sono state propizie per dare risonanza ai suoi componimenti. Gli eventi artistici, per promuovere l’opera del Metallo, si manifestano per la prima volta, come è noto, nel 1984 con la istituzione a Bisaccia del 1° Concorso Europeo di Composizione Musicale intitolato al musico bisaccese, aperto a giovani compositori, su iniziativa della Pro Loco, presieduta da Marcello Arminio, oggi sindaco, con l’ausilio della consulenza e la ricerca storica del parroco bisaccese, Don Michele Lattarulo, nonchè del patrocinio dell’amministrazione comunale. In verità, sfogliando qualche numero del periodico locale La Torre, periodo anni ‘70, ho appreso anche che il CUSB – Circolo Universitario Sociale Bisaccia – aveva nella sua programmazione culturale del 1978 la celebrazione del nostro prete compositore Metallo, quindi subito dopo la notizia giunta da Venezia, attraverso la esecuzione di sue opere con l’orchestra Sinfonica di Pordenone, anche se non ho avuto riscontro degli eventi pianificati nei numeri successivi del periodico.L’iniziativa del concorso europeo riscuote un grande successo per la partecipazione di diversi giovani compositori che giungono da Conservatori italiani e stranieri nonché per la realizzazione di una stagione concertistica in cui vengono eseguite opere del Metallo e di compositori del me desimo periodo (Monteverdi, Caccini, Stradella, ecc.) suscitando l’interesse da parte di tanti cittadini della nostra provincia e dei bisaccesi orgogliosi della scoperta della grandiosità di un concittadino vissuto tra il 500’ e il 600’.

Il concorso, promosso il 18 marzo del 1984, si conclude il 24 giugno successivo con l’aggiudicazione del 1° premio in favore del giovane compositore greco Joseph Papadatos del Conservatorio di musica di Atene, al 2° e 3° posto si classificano due giovani musicisti italiani: Fausto Sebastiani del Conservatorio di Milano e Virgilio Prosperi del Conservatorio di Firenze. Nel 1987 viene riproposta la 2° edizione del concorso, ma l’iniziativa subisce una sta si e solo negli ultimi anni, grazie all’impulso del Centro Studi G. Metallo, guidato dal dott. Nino Macina, costituitosi per continuare a promuovere l’opera del prete musico bisaccese, ed al sostegno economico del Comune di Bisaccia, il concorso viene ripreso e riportato al successo con altre edizioni.L’eco delle iniziative tenute a Bisaccia nel tempo contribuiscono a tenere vivi il ricordo e l’opera del Metallo e consentono di avere sempre accesi i riflettori sul nostro sacerdote compositore, infatti di Grammatio Metallo si interessano studiosi e docenti universitari nonchè maestri di Conservatorio che scrivono della sua vita e delle sue opere, ma prima di tutti, evidentemente, Don Michele Lattarulo con i suoi “APPUNTI” del 1977, da dove è partito il mio lavoro, veramente interessanti, che, tra l’altro, lasciano trasparire, da parte del parroco bisaccese, una felici tà ed un orgoglio straordinari, per la scoperta dell’esistenza del sacerdote musico, compaesano e grande compositore, che potrà così unirsi alla folta schiera di personaggi bisaccesi che hanno dato lustro alla nostra piccola comunità.L’approfondimento della ricerca sul Metallo mi ha consentito di arricchire il bagaglio di notizie fin qui acquisite da altri studiosi rispetto alle sue opere e di rintracciare dei reperti documentali preziosi da raccogliere in un testo corredato anche di immagini per dare un a divulgazione più esaustiva del personaggio e più attraente per il lettore. Come dicevo all’inizio, Grammatio Metallo ha scritto musica sacra, mostrandosi contrappuntista rigoroso, ed è stato ricordato in alcuni concerti per lo più attraverso i suoi componimenti sacri, ma mi piace segnalare che negli anni scorsi, anche recenti, è stato coinvolto in produzioni musicali di grande valore, in quanto anche compositore di canzoni e villanelle alla napoletana, infatti, nell’ambito di studi iniziati negli anni sessanta per il recupero e la riproposta del patrimonio musicale della tradizione popolare campana, da parte di un gruppo italiano di musicisti ben presto diventato famoso nel panorama musicale nazionale ed internazionale, perché unico nel suo genere – la N.C.C.P. – un brano scritto dal Metallo è presente in ben tre raccolte di successo di questo gruppo: Li sarracini adorano lu sole (1974) – Incanto acustico (1996) e 50 anni in buona compagnia (2016), previo riadattamento alle esigenze artistiche degli interpreti. Il brano risulta sempre presente comunque con “autore anonimo” oppure “brano tradizionale” perché evidentemente il documento rinvenuto in passato non riportava il nome dell’autore, ma, come si evince dalla copia dell’opera in mio possesso, trattasi dei versi della canzone “In galera li panettieri”, scritti dal Metallo nel 1577, presente ne Il SECONDO LIBRO DI CANZONI A TRE ET A QUATTRO VOCI – Regolate & osservate con una Moresca, alla tavola 12.

Un brano scritto in un momento storico particolare della Napoli del XVI secolo, afflitta da una serie di difficoltà tra cui la penuria di pane. Inoltre lo stesso brano, interpretato da un altro gruppo musicale partenopeo, nel 2013, è risultato parte integrante del programma di un concerto musicale, realizzato nel carcere di Santo Stefano di Ventotene, organizzato dall’Associazione Accademia Mediterraneo Arte & Musica, di cui io, per altro, ho curato la registrazione e la post produzione audio dei brani musicali eseguiti”. Mi preme sottolineare che le opere di Grammatio Metallo non sono custodite solo in Italia, bensì anche in biblioteche di diversi Paesi europei ed in quelle oltre oceano degli Stati Uniti e del Canada.

Sono inoltre argomento di studio e approfondimento da parte di studenti universitari delle facoltà di musica di Oxford e di Cambridge che hanno svolto tesi sui componimenti sacri del musico irpino individuando il nostro sacerdote un caso di studio adatto per la devozione compositiva nell’ordinario di messa della fine del XVI e dell’inizio del XVII secolo. Venezia è stata la prima tappa della mia ricerca per recarmi presso la Biblioteca della Fondazione Cini , da dove tutto è cominciato nel 1976, in quanto sito di custodia di alcune opere del Metallo, conservate sotto forma di microfilm, già visitate e curate inizialmente dal sacerdote compositore Don Siro Cisilino della Fondazione medesima, e poi l’Archivio di Stato di Venezia, per reperire notizie nei Fondi del Duca di Candia (Creta) – Processi e carte criminali degli anni 1564-1610, in considerazione del periodo in cui il Metallo si reca in Terra Santa (1601-1602) passando per l’isola di Creta, dove viene arrestato. La British Library di Londra, con la quale ho intrattenuto corrispondenza, mi è stata di aiuto prezioso per avermi inviato copia di altre opere del Metallo , in particolare quelle di musica sacra, da cui ho desunto notizie importanti circa il suo viaggio avventuroso in Egitto e in Terra Santa. A Roma, presso la Biblioteca Nazionale Centrale, ho attinto informazioni circa il primo periodo della sua vita, vissuto tra Bisaccia e i paesi limitrofi ad insegnare musica, cioè prima di iniziare il suo pellegrinaggio nell’Italia settentrionale e in Terra Santa; presso l’Archivio di Stato ho rinvenuto il reperto originale del testamento del Metallo e nella Biblioteca Apostolica Vaticana l’edizione autentica del 1609 di una delle sue opere di maggior successo, i Ricercari a due voci per sonare et cantare. A Napoli, nei Fondi del Sant’Ufficio, Processi 1549-1647, dell’Archivio Storico della Diocesi, ho rinvenuto le carte originali dell’interrogatorio dell’Inquisizione napoletana, perché il Metallo viene processato insieme ad altri sacerdoti per sospetta negromanzia nell’aprile del 1571.

Il Museo internazionale e la Biblioteca della Musica di Bologna – che ringrazio in modo particolare per avermi concesso la facoltà di usare delle immagini, custodite nei loro archivi, che si possono ammirare leggendo questo mio articolo – e la Biblioteca Pubblica Statale di Montevergine di Mercogliano (AV) sono state preziose per il consulto rispettivamente di alcune opere del Metallo e degli “Appunti” di Don Michele Lattarulo. Riprenderò quanto prima l’ultima parte della mia ricerca, sospesa per la contingenza della pandemia, riguardante il contenuto del testamento del Metallo, da fare presso gli archivi del Vaticano, e non solo, per accertare, in particolare, il sito della sepoltura del sacerdote bisaccese che, secondo le sue volontà, sarebbe dovuta avvenire a Roma, nella Chiesa di Santa Marta in Vaticano, sede della confraternita dei Serventi del Palazzo del Papa, dal suo esecutore testamentario don Francesco Soriano, Maestro di Cappella di San Pietro, e per far luce, tra l’altro, sulla data precisa della sua dipartita che al momento resta collegata alla sola circostanza del testamento redatto a Roma nell’agosto del 1615. Un altro impegno personale per la promozione ed il marketing del territorio irpino, che si inserisce nel mio percorso di ricerca scientifica, che mi vede attualmente impegnato come cultore della materia in Sociologia e come borsista nel progetto “NIMI – New Intelligence Made in Italy” presso l’Università degli Studi di Salerno.