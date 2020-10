Un caso Covid all’ITIS G.C. Falco di Capua. Sospese le lezioni

Sospese questa mattina le lezioni per tre classi dell’Istituto Tecnico Industriale di Capua dopo un caso accertato di Covid-19.

Sono scattati subito i protocolli ministeriali

“Siamo a conoscenza della situazione dell’Istituto Capuano -dice il primo cittadino- e stiamo seguendo tutto l’iter come da procedura ministeriale insieme all’ASL e alla Dirigente Scolastica”.

Occorre ora rintracciare tutti i contatti con cui il contagiato è entrato in contatto per porli in quarantena.

Grande preoccupazione, invece, tra i ragazzi che chiedono una sanificazione totale dell’Istituto.