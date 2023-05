Un convegno domani alla Biblioteca Diocesana su politiche urbanistiche e gestione del territorio

Lunedì 29 maggio alle 17 presso la Biblioteca Diocesana di Caserta si svolgerà il convegno pubblico “Caserta fra urgenze urbane e disordine territoriale” promosso da Agorà per Caserta, gruppo di lavoro costituitosi pochi mesi fa per animare un confronto sui problemi che emergono nella città e avviare “una riflessione collettiva su una sana e profonda politica riformatrice, trasparente e libera da preclusioni, finalizzata alla soluzione delle numerose e annose criticità”, così come leggiamo dal documento sottoscritto da Ida Alborino, Felicio Corvese, Carmine Crisci, Carlo De Michele, Paolo Franzese, Gianpaolo Iaselli, Lucia Monaco, Fosca Pizzaroni, Lorenzo Riviello, Giuseppe Venditto. Nel convegno sono in programma le relazioni dell’arch. Stefania Caiazzo e del prof. Sandro Dal Piaz e gli interventi dell’arch. Mimmo Maietta assessore Urbanistica Comune di Caserta e dell’arch. Raffaele Cecoro presidente Ordine architetti Caserta. Sandro Dal Piaz, uno dei massimi esperti di Urbanistica a livello nazionale,esprime un pensiero sulla sostenibilità definito in termini di valore etico per la valutazione degli effetti della trasformazione di un territorio. Stefania Caiazzo è stata assessore alle politiche urbanistiche dal 2016 al 2018 nel precedente mandato del sindaco Carlo Marino, incarico da cui si dimise prima di portare a termine la redazione del Piano urbanistico comunale per “consentire all’esecutivo cittadino di trovare nuovi equilibri lasciando il campo ad espressioni più spiccatamente politiche”, come dichiarò nella lettera pubblicata delle dimissioni. In sostanza, sull’ennesimo tavolo del “consensificio” partitico, proprio in tema di urgenze urbane, l’amministrazione rinunciò a investire con impegno nell’elaborazione indispensabile e obbligatoria per legge di un Piano urbanistico, ” quadro strategico entro cui costruire regole certe e blindate, rifiutando come amministratori pubblici il ruolo di “adattatori” che valutano, contrattano e decidono caso per caso le trasformazioni in assenza di un riferimento unico e trasparente e di un bilancio complessivo e condiviso di sostenibilità urbana e ambientale”.