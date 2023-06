Un Estate da Re anche Caserta presentazione in conferenza stampa

Roberto Bolle, Zucchero Fornaciari e Placido Domingo. Sono questi i piatti forti dell’ottava edizione di “Un’Estate da Re”, la kermesse estiva alla Reggia di Caserta, presentata stamattina a Palazzo Santa Lucia con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il sindaco di Caserta Carlo Marino e la direttrice della Reggia Tiziana Maffei.

La manifestazione, programmata e finanziata dalla Regione Campania, organizzata e promossa dalla Scabec (società regionale per la valorizzazione dei beni culturali), in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro municipale Verdi di Salerno, si avvale della direzione artistica di Antonio Marzullo.

Si inizia il 13 luglio con lo spettacolo “Vanvitelli all’opera”, intervista musicale “impossibile” al grande architetto interpretato da Mariano Rigillo, con Enzo Salomone nelle vesti di Franco Zeffirelli intervistatore. Il 22 luglio il cartellone prosegue con il Gala Roberto Bolle and Friends, prodotto da Artedanza, mentre il 24 e 25 luglio si terrà un doppio appuntamento del World Wild Tour di Zucchero Sugar Fornaciari. La kermesse si concluderà il 3 agosto con il ritorno di Placido Domingo.

“Un’Estate da Re è uno dei grandi eventi culturali estivi della Campania ed è una tappa importante per la città di Caserta. La filiera dei beni culturali fa rete con le grandi iniziative musicali contribuendo così a costruire un vero e proprio “modello Caserta” per la cultura. Ringrazio il presidente De Luca che ha creduto sin dal 2016 a questo modello, che può essere un’occasione importante per l’intera regione”, ha dichiarato il sindaco di Caserta Carlo Marino.

Quest’anno iniziamo con un omaggio a Vanvitelli per celebrare il 250° anniversario della sua morte e i 100 anni dalla nascita di Franco Zeffirelli. A seguire, gli amanti della danza e non solo potranno assistere dal vivo alla magia delle performance di Roberto Bolle. Poi ci sarà un doppio appuntamento con Zucchero, uno dei più grandi musicisti blues internazionali. Infine, Plácido Domingo canterà e dirigerà l’Orchestra Filarmonica di Salerno, in un evento che regalerà al pubblico incredibili sorprese”, fa sapere il direttore artistico Marzullo.

“Una bellissima edizione e una grande soddisfazione per noi”, ha esordito il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. “E’ un evento che ho voluto con grande determinazione a Caserta e nella Reggia – ricorda De Luca – sia per valorizzare un monumento davvero straordinario, non valorizzato appieno, sia per valorizzare l’area casertana, sia per avere un ulteriore attrattore turistico in campania nel periodo estivo. Quella di quest’anno è una bellissima edizione, come già capitato in quelle precedenti. Avremo artisti di diverso segno, da Roberto Bolle a Zucchero, Placido Domingo, il ricordo di Vanvitelli nei 250 anni dalla morte, grande architetto che ha disegnato e realizzato la Reggia di Caserta. Sarà davvero un evento importante, un richiamo importante nella nostra regione e un’occasione per tanti di godere della Reggia di Caserta e di serate magiche, come già capitato nelle precedenti edizioni”, conclude