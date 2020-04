Un ex centrocampista della Casertana risultato positivo al Covid-19

Continua l’emergenza coronavirus, mentre si aspetta per capire quale sarà il futuro della stagione calcistica è arrivata una brutta notizia, un ex calciatore della Casertana è risultato positivo al coronavirus.

Antonio Vacca è risultato positivo al test e come da procedura e stato messo in isolamento, per lui 29 presenze con la maglia della Casertana. Il Venezia( dove stava giocando in questa stagione) a comunicato alla stampa la notizia, nei prossimi giorni anche tutto il resto della società verrà controllata per accertarsi che non ci siano altri casi. Per Antonio e tutta la società del Venezia Calcio un grande in bocca a lupo!