Un giovane aversano è precipitato dal canalone della Grigna

Aversa, Francesco Luiso, 33 anni, di Aversa, ma residente in Nord Italia, è precipitato dal canalone di sinistra della Grigna Settentrionale (un monte del lecchese). Quando è precipitato si trovava con un amico di 37 anni (rimasto illeso), il quale ha avvertito immediatamente le Stazioni del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico di Valsassina – Valvarrone, di Lecco e i soccorritori del centro operativo del Bione, XIX Delegazione Lariana. L’elicottero di Areu ha raggiunto il luogo dove si trovavano i due alpinisti (a circa 2200 metri di quota) nel territorio del comune di Pasturo (in provincia di Lecco), ma non c’è stato nulla da fare, il medico ha infatti constatato la morte del giovane.