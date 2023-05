Un incontro al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali sulla portata della riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione

Di Mena Moretta

La legge costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1 recante “Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente” ha introdotto in modo profondamente innovativo il principio che l’ambiente è un valore costituzionale e che la tutela ambientale è un diritto protetto costituzionalmente. Il testo dell’art. 9 della Costituzione, a seguito della riforma costituzionale che vi introduce un nuovo comma, è il seguente:«La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

Il testo dell’articolo 41, a seguito delle modifiche apportate dalla riforma costituzionale, così recita:«L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali».

Sul diritto dell’ambiente che ha assunto una propria oggettività giuridica e sugli effetti conseguenti della riforma anche sull’iniziativa economica oggi 18 maggio alle 16 a via Vivaldi 42 a Caserta presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Aula F si svolgerà l’incontro “L’ambiente in costituzione. A proposito della riforma degli Artt. 9 e 41 cost.”, con gli interventi dei professori Claudio De Fiores e Vincenzo Falco dell’Università “Luigi Vanvitelli”. Introduce la dott. ssa Franca Meola e modera il prof. Carlo Iannello della Università “Luigi Vanvitelli”.