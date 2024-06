Un lago d’acqua da un tubo rotto in via Luigi Castiello a Casagiove.

Casagiove (CE ).

In Italia, di tutta l’acqua potabile nei 500 mila km di rete di distribuzione italiana, il 41,4% viene sprecato.

In un solo anno, nel nostro paese, si sprecano ben 3,45 miliardi di metri cubi d’acqua.

Ovviamente a pagarne le conseguenze sono – come sempre – le famiglie italiane.

Difatti il 10 % dei nuclei familiari italiani lamentano abituali irregolarità nell’erogazione idrica, senza contare che, il danno economico di 4 miliardi di euro finiamo per pagarlo tutti, perché in sostanza si tratta di acqua potabile che ha già subito un costoso processo di depurazione. Questo è l’ultimo quadro Istat.

L’eccessivo spreco d’acqua è spesso causata d alle pessime condizioni delle tubature, specialmente nel tratto di rete finale, quello che porta il servizio ai consumatori.

Passando ora dal macroscopico al microscopico, un esempio lampante ci viene fornito da una cittadina in provincia di Caserta, Casagiove.

Nel paese confinante al capoluogo di provincia, alcuni cittadini lamentano la precarietà costante delle tubazioni di alcune strade.

Nel caso di specie, in via Luigi Castiello al vicolo 7, da diversi anni la rottura di un tubo provoca il costante allargamento della stradina, con le conseguenti problematicità del caso.

“ Gli operai che saltuariamente vengono ad aggiustare il tubo non fanno altro che mettere dei rappezzi che non migliorano affatto la situazione… sono anni che va avanti questa situazione… non bastavano le buche profonde presenti nelle strade adiacenti…ora anche i costanti allagamenti della stradina…” così una signora che vive da molti anni nella strada e che può testimoniare il costante disagio vissuto.

Ad unirsi alle sue lamentele alcune giovani coppie, trasferitesi da qualche anno nel paese e che vedono nella mancata cura delle strade e delle tubazioni un inconveniente non da poco.

Spreco d’acqua e rappezzi che durano non più di due giorni, considerata l’elevata tassazione subita dal cittadino italiano impongono un’attenzione maggiore sul livello della tenuta cittadina.