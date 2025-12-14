Un messaggio di pace dalla Campania: lo SMOCDSG riunisce istituzioni e fedeli

Si è svolta nella serata di sabato 13 dicembre, nella maestosa Basilica di San Francesco di Paola, la Santa Messa per la Pace organizzata dalla Delegazione di Napoli e Campania del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, in collaborazione con l’Associazione Corpo Diplomatico Consolare di Napoli.

La solenne celebrazione eucaristica è stata officiata da S. Eminenza Reverendissima il Cardinale Crescenzio Sepe, Balì di Giustizia ecclesiastico dell’Ordine, insieme al Priore Vicario Padre Mario Savarese O.M., alla presenza di numerosi confratelli, rappresentanti del Corpo Diplomatico Consolare, autorità civili e militari e fedeli.

Nel corso dell’omelia, il Cardinale Sepe ha richiamato con forza il valore universale della pace, sottolineando l’importanza della preghiera, del dialogo e della solidarietà come strumenti indispensabili per la costruzione di un mondo più giusto e fraterno, soprattutto in un tempo segnato da profonde tensioni internazionali.

Al termine della funzione religiosa si è svolta la consegna di doni ai bambini, momento particolarmente sentito e carico di significato, che ha testimoniato ancora una volta l’impegno caritativo dell’Ordine e la sua attenzione verso i più piccoli e le famiglie in difficoltà.

La serata è poi proseguita con un momento conviviale, durante il quale si è tenuto lo scambio degli auguri in vista delle imminenti festività natalizie, in un clima di sincera cordialità e fraternità.

Come evidenziato dal Delegato per Napoli e Campania, Donna Federica de Gregorio Cattaneo di Sant’Elia, la celebrazione ha rappresentato un’importante occasione di raccoglimento spirituale e di testimonianza concreta dei valori cristiani che ispirano l’azione del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, rinnovando l’impegno dell’Ordine a favore della pace, della solidarietà e del bene comune.

Tra i presenti anche Teresa Armato, assessore al turismo in rappresentanza del comune di Napoli e Fabrizio Luongo vicepresidente della Camera di Commercio della città.