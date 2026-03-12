Continuano anche a marzo gli eventi in libreria targati Capua il Luogo della Lingua festival, sotto l’egida del Patto per la lettura del Comune di Capua – Città che Legge. Sabato 14 marzo alle 18.30, al Circolo dei lettori di Capua e Mater bistrot – Cose d’Interni Libri sarà ospite il musicista e scrittore Daniele Sanzone, autore di “Bumerang. La nuova indagine del commissario Del Gaudio” (La nave di Teseo). A condurre l’incontro le giornaliste Alessia Aulicino e Luisa Todisco. Daniele Sanzone è autore e voce della rock band ’A67. Ha scritto per “Il Fatto Quotidiano”, “la Repubblica”, “Style”, “Donna Moderna” e il “Corriere del Mezzogiorno”. Come autore ha lavorato per Fanpage.it e TvLoft. Cura diverse antologie prima di esordire con il libro Camorra sound (2014), tradotto in francese, vincitore del 19° premio Paolo Borsellino. Insieme a Claudio Poggi scrive Pino Daniele. Terra mia (2017). Nel 2023 pubblica il suo romanzo d’esordio, Madre dolore, la prima indagine del commissario Del Gaudio. Nel 2024 cura la raccolta di racconti Nemesi d’amore e di anarchia.