” Un piccolo gesto per un grande aiuto ” La Croce Rossa Caserta torna in Piazza

Caserta. ” Un piccolo gesto per un grande aiuto” . La Croce Rossa comitato di Caserta di cui è Presidente Teresa Natale torna in Piazza S. Sebastiano sabato 17 e domenica 18 dicembre 2022 dalle ore 18 alle ore 20. L’iniziativa prevede la distribuzione di una pallina decorata di Natale in cambio di un contributo di 5,oo euro utile a sostenere le numerose attività che la CRI mette in campo nell’ intero anno.

“Un’Italia che aiuta” è questo lo slogan scelto che accompagnerà i due giorni in Piazza della Croce Rossa . Uno slogan che richiama i concetti di mutuo aiuto e di solidarietà sociale da sempre alla base degli ideali dell’ Associazione.

” Non finiro’ mai di ringraziare i numerosi volontari – ha dichiarato il Presidente Teresa Natale- senza di loro sarebbe impossibile portare avanti le numerose iniziative di solidarietà e di assistenza che ogni giorno cerchiamo di mettere a disposizione degli “ultimi”. L’ appuntamento per tutti coloro i quali vorranno contribuire con un piccolo gesto a sostenere le nostre attività è per sabato 17 e domenica 18 dicembre dalle 18 alle 20 in Piazza S. Sebastiano” .