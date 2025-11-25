Un poster dopo Gaza. Iniziativa delle librerie per Medici nel mondo

Con entusiasmo e profondo senso di responsabilità, la libreria «Il Girasole» di Maddaloni (CE) annuncia la sua adesione all’iniziativa solidale «Un poster dopo Gaza», un progetto nato dall’idea della Libreria Prinz Zaum di Bari. Questa campagna, che unisce arte, cultura e solidarietà, invita il pubblico ad acquistare un poster speciale i cui proventi saranno devoluti a Medici Nel Mondo per sostenere i progetti umanitari a Gaza e nelle aree colpite dal conflitto.

«Un poster dopo Gaza» rappresenta un gesto concreto e immediato di vicinanza a chi soffre, trasformando un semplice oggetto d’arte in un ponte di speranza verso un futuro più giusto. L’iniziativa ha già conquistato il cuore di numerose librerie indipendenti in tutta Italia con adesioni che continuano a crescere di giorno in giorno.

Per la libreria «Il Girasole», questa non è solo un’adesione: è un impegno imprescindibile e sottolinea quanto la cultura sia uno strumento potente per comprendere, empatizzare e agire. Partecipare a «Un poster dopo Gaza» è un modo per tradurre l’entusiasmo in un gesto di solidarietà globale, dimostrando che anche da Maddaloni possiamo contribuire a un cambiamento positivo.

La libreria «Il Girasole» non è solo un negozio: è un cuore che batte per la cultura, un luogo dove le storie si intrecciano e le idee prendono forma. Tutti i nostri clienti e non solo sono chiamati a venire a scoprire il poster, a condividerne il messaggio e a fare un piccolo passo verso un mondo più umano. Insieme, con un poster in mano, possiamo dire basta al silenzio e sì alla speranza!