Un progetto per bambini autistici. La proposta del movimento “Cambiamo insieme”

Comunicato Stampa.

Maddaloni. Il Movimento Civico “ Cambiamo Insieme” mette in campo una nuova iniziativa a sfondo sociale. Gli attivisti di Cambiamo Insieme ora affrontano il tema della disabilità ed in modo particolare di coloro che vivono disturbi legati allo spettro autistico. Il Movimento, guidato dal vice sindaco Luigi Bove e dal capogruppo Salvatore Pasquale De Rosa, organizza una diretta Facebook per Venerdì 28 Gennaio 2022 dalle ore 19.00 sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/cambiamoinsiememaddaloni/ .

Ad intervenire saranno : il consigliere comunale Salvatore De Rosa e le attiviste del Movimento : Patrizia Russo e Fiorella Tagliafierro che assumerà anche le vesti di moderatrice. La diretta sarà utilizzata, dagli attivisti di Cambiamo Insieme, per informare la cittadinanza di un progetto a varie fasi che coinvolgerà soprattutto le famiglie di bambini autistici e quindi sarà il preludio per un progetto che intende, con umiltà, anche organizzare piccoli e graduali passaggi per lanciare e rafforzare l’idea di una rete inclusiva. Il tutto culminando in un convegno che servirà a lanciare il progetto appena sarà possibile svolgerlo in presenza. Pertanto “ Cambiamo Insieme” da’ appuntamento per venerdì 28 Gennaio a partire dalle ore 19.00 sulla pagina Facebook del movimento per interloquire su tale tematica .